Нарушителей на "евробляхах" будут ловить с помощью системы "Рубеж"

Эта система считывает номер проезжающего автомобиля и сообщает, есть ли он в базе розыска

Информацию о нарушителях сроков пребывания автомобиля на еврономерах в Украине полицейские вносят в систему "Рубеж". Об этом сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting.

Эта система считывает номер проезжающего автомобиля и сообщает, есть ли он в базе розыска. После этого правоохранители имеют законные основания останавливать машины и наказывать водителя.

Так, теперь патрульные полицейские будут останавливать именно нарушителей, а не тех иностранцев, кто находится в Украине в рамках действующего законодательства, отмечают аналитики.

Возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобиля на еврономерах и применять санкции к нарушителям полиция получила постановлением Кабинета министров.

Как отмечается, теперь полиция имеет доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", в которой фиксируются все автомобили, которые пересекают границу. Там же видно, в каком именно режиме вьехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год.

Если автомобиль находится в Украине в режиме временного ввоза, то в течение 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке. Много владельцев автомобиля с еврономерами это требование игнорировали.

Сообщается, что теперь патрульный экипаж не только видит срок пребывания автомобиля в Украине, а и имеет право выписать штраф в 255 гривен при выявлении факта нарушения. А повторное такое нарушение может потянуть на лишение права управления на срок 3-6 месяцев и даже на конфискацию автомобиля.

Аналитики отмечают, что полиция уже начала пользоваться новыми полномочиями.

В свою очередь сообщается, что одна из групп, которые объединяют владельцев авто на евро номерах, уже призвала готовиться к масштабной забастовке.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на Львовскую таможню ожидают тщательные проверки, в частности, в связи с массовым подъездом в Украину автомобилей на иностранных номерах.