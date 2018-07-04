Порушників на "євробляхах" будуть ловити з допомогою системи "Рубіж"

Ця система зчитує номер проїжджаючого автомобіля і повідомляє, чи є він у базі розшуку

Інформацію про порушників термінів перебування авто на єврономерах в Україні поліцейські вносять у систему "Рубіж". Про це повідомляє інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

Ця система зчитує номер проїжджаючого автомобіля і повідомляє, чи є він у базі розшуку. Після цього правоохоронці мають законні підстави зупиняти машини і карати водія.

Так, тепер патрульні поліцейські будуть зупиняти саме порушників, а не тих іноземців, хто перебуває в Україні в рамках чинного законодавства, відзначають аналітики.

Можливість відстежувати терміни перебування в Україні авто на єврономерах і застосовувати санкції до порушників поліція отримала постановою Кабінету міністрів.

Як зазначається, тепер поліція має доступ до митної бази "Інспектор-2006", в якій фіксуються всі авто, які перетинають кордон. Там же видно, в якому саме режимі в'їхав автомобіль: транзит або тимчасове ввезення на 1 рік.

Якщо авто знаходиться в Україні в режимі тимчасового ввезення, то протягом 90 днів його необхідно зареєструвати в сервісному центрі МВС України в установленому порядку. Багато власників авто з єврономерами цю вимогу ігнорували.

Повідомляється, що тепер патрульний екіпаж не тільки бачить термін перебування авто в Україні, а й має право виписати штраф в 255 гривень при виявленні факту порушення. А повторне таке порушення може потягнути на позбавлення права керування на строк 3-6 місяців і навіть на конфіскацію авто.

Аналітики відзначають, що поліція вже почала користуватися новими повноваженнями.

У свою чергу повідомляється, що одна з груп, які об'єднують власників авто на євро номерах, вже закликала готуватися до масштабного страйку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на Львівську митницю чекають ретельні перевірки, зокрема, у зв’язку із масовим в'їздом в Україну автомобілів на іноземних номерах.