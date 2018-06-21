Гройсман анонсував перевірки Львівської митниці через масовий в'їзд авто на "євробляхах"

Луценко заявив, що з цього приводу на керівника львівської митниці чекає розмова з прокурором

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на Львівську митницю чекають ретельні перевірки, зокрема, у зв’язку із масовим в'їздом в Україну автомобілів на іноземних номерах. Про це він заявив 21 червня 2018 під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем, передає кореспондент РБК-Україна.

"Будемо перевіряти ретельно, будете говорити не тільки з прокурором, ви можете бути звільнені. І потім будете говорити з прокурором чи з представником Національного антикорупційного бюро. Ви мені всі набридли, тому що ви маєте все робити для того, щоби робити Україну багатшою, а не виконувати функції, щоби в Україну щось заїжджало. Ви заробляєте тисячі, чи десятки тисяч, чи мільйони, а Україна втрачає мільярди", - заявив Гройсман.

У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що зараз в Україні перебуває 300 тисяч автомобілів на так званих "євробляхах", і більшість з них потрапили до України саме через митниці західних областей.

"Через вас пройшли десятки тисяч таких автомобілів, які зараз, не сплативши жодних митних платежів, ускладнили, так м’яко скажу, ситуацію на дорогах України. В цьому випадку повнота відповідальності лежить саме на вас і на всіх ваших колегах по західній Україні в першу чергу. Я не знаю, чи ви дійсно не знаєте цифру кількості таких автомобілів, але цифру, скільки коштує пропустити такий автомобіль - точно знаєте, тому прошу бути готовим до розмови з прокурором з цього приводу", - заявив Луценко звертаючись до керівника Львівської митниці.

Нагадаємо, Гройсман анонсував запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду.