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Нарушит суверенитет Украины: в НАТО оценили последствия возможного признания Россией "ЛДНР"

Автор: Мария Кучерявец

Министры обороны стран НАТО заявили, что признание Россией "ЛДНР" будет означать нарушение суверенитета Украины. Кроме того, это будет нарушением минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

"Мы все согласились с тем, что это станет еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, минских договоренностей и подорвет усилия по поиску политических решений в нормандском формате", - заявил Столтенберг.

Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Отметим, Украина обратилась в Совбез ООН по этому поводу.

Добавим, в Министерстве обороны Украины считают, что Путин может признать "ЛДНР". В ведомстве предполагают, что президента РФ этим будут шантажировать.

При этом Кремле считают, что это якобы не коррелируется с минскими соглашениями.

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