Нарушит суверенитет Украины: в НАТО оценили последствия возможного признания Россией "ЛДНР"

Министры обороны стран НАТО заявили, что признание Россией "ЛДНР" будет означать нарушение суверенитета Украины. Кроме того, это будет нарушением минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

"Мы все согласились с тем, что это станет еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, минских договоренностей и подорвет усилия по поиску политических решений в нормандском формате", - заявил Столтенберг.

Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Отметим, Украина обратилась в Совбез ООН по этому поводу.

Добавим, в Министерстве обороны Украины считают, что Путин может признать "ЛДНР". В ведомстве предполагают, что президента РФ этим будут шантажировать.

При этом Кремле считают, что это якобы не коррелируется с минскими соглашениями.