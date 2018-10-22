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Нарушениями договора о РСМД больше всего угроз Россия создает для Европы, - Климкин

Новости » Политика    22.10.2018 - 14:34
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что нарушениями договора Россия наносит огромный вред мировой безопасности

Нарушениями договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) больше всего угроз Россия создает для Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Facebook.

Климкин отметил, что в свое время он работал над имплементацией договора о РСМД между СССР и США, правопреемницей которого была и Украина.

"С пониманием отношусь к намерению США выйти из этого договора из-за системных нарушений со стороны России. Вряд ли кто лучше чем Украина знает, с какой легкостью и цинизмом Москва переступает через подписанные ею соглашения. Сейчас мы платим за это слишком дорогую цену", - написал он.

Он также отметил, что если одна из сторон использует договор для прикрытия шулерства, лучше от такого договора отказаться.

"Нарушениями договора Россия наносит огромный вред мировой безопасности, а больше всего угроз создает для Европы. Кроме того, она сводит на нет много выдающихся политических достижений, которые в свое время положили конец глобальному противостоянию СССР и Запада", - добавил он.

Он также отметил, что сейчас проходит процесс перезагрузки новой архитектуры стратегической стабильности и Украина должна занять в ней новое место в рамках трансатлантического сообщества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора о РСМД, потому что РФ нарушает его и не предоставляет отчет.

В свою очередь, в Кремле заявили, что решение США о выходе из договора о РСМД вызывает беспокойство.

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