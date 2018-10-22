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Порушеннями договору про РСМД найбільше загроз Росія створює для Європи, - Клімкін

Новини » Політика    22.10.2018 - 14:34
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що порушеннями договору Росія завдає величезної шкоди світовій безпеці

Порушеннями договору про ракети середньої і малої дальності (РСМД) найбільше загроз Росія створює для Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Facebook.

Клімкін зазначив, що свого часу він працював над імплементацією договору про РСМД між СРСР та США, правонаступницею якого була й Україна.

"З розумінням ставлюся до наміру США вийти з цього договору через його системне порушення з боку Росії. Навряд чи хто краще за Україну знає, з якою легкістю й цинізмом Москва переступає через підписані нею угоди. Зараз ми платимо за це занадто дорогу ціну", - написав він.

Він також зазначив, що якщо одна зі сторін використовує договір для прикриття шулерства, то краще від такого договору відмовитися.

"Порушеннями договору Росія завдає величезної шкоди світовій безпеці, а найбільше загроз створює для Європи. Крім того, вона зводить нанівець багато визначних політичних досягнень, які свого часу поклали край глобальному протистоянню СРСР та Заходу", - додав він.

Він також зазначив, що наразі проходить процес перезавантаження нової архітектури стратегічної стабільності і Україна повинна посісти в ній нове місце в рамках трансатлантичної спільноти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявляв, що США мають намір виходу з договору про РСМД, бо РФ порушує його і не надає звіт.

У свою чергу, у Кремлі заявили, що рішення США про вихід із договору про РСМД викликає занепокоєння.

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