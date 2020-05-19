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Нарушения карантина выявили в более тысячи магазинов, кафе и парикмахерских

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 18:38
Нарушения карантина выявили в более тысячи магазинов, кафе и парикмахерских
Фото: в кафе выявили нарушения карантина (РБК-Украина)

На нарушителей составляли административные протоколы

За минувшую неделю выявлено более тысячи нарушений карантина в Украине в магазинах, кафе и парикмахерских. На нарушителей составляли админпротоколы и выносили предписания.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что территориальные органы Госпотребслужбы с 11 по 17 мая проверили почти 10 тысяч объектов и выявили около 1,3 тыс. нарушений санитарных норм и правил. В частности, нарушения нашли в почти 600 продуктовых магазинах и рынках; на 270 объектах торговли непродовольственными товарами; 45 заведениях общественного питания; почти 150 салонах красоты и парикмахерских.

Кроме того, выявлены более 230 нарушений на транспорте, в аптеках и критических объектах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве оштрафовали три ночных клуба за работу во время карантина. В частности, на выходных разгорелся скандал, когда выяснилось, что один из элитных ночных клубов столицы устроил вечеринку. На этой вечеринке присутствовали несколько десятков людей без средств индивидуальной защиты.

Отметим, работа магазинов, кафе и парикмахерских регулируется постановлениями правительства и главного санитарного врача. Из-за эпидемии коронавируса бизнес должен соблюдать санитарные нормы.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины карантиннарушенияКоронавирус
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