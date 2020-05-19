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В Киеве оштрафовали три ночных клуба за работу во время карантина

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 11:46
В Киеве оштрафовали три ночных клуба за работу во время карантина
Фото: полиция Киева (РБК-Украина)

Клубы оштрафовали на суммы до 170 000 гривен  

За работу во время карантина в Киеве оштрафовали три ночных клуба. Владельцам заведений грозят штрафы до 170 000 гривен.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что полиция в ходе мониторинга Интернета выявила информацию о работе нескольких ночных клубов в Киеве вопреки требованиям карантина

"В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что клубам грозят штрафы до 170 000 гривен.

Отметим, вчера мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с просьбой проверить работу ночных клубов. Он также назвал работу клубов "пиром во время чумы".

Напомним, ранее сообщалось, что один из киевских клубов устроил вечеринку с участием нескольких десятков человек. При этом большинство посетителей были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию. Отметим, работа ночных клубов запрещена на период карантина, ослабления на этот счет еще не принимались.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Киевштрафночной клуб
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