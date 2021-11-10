За нарушение правил конкуренции: суд ЕС отказался отменить штраф Google в 2,8 млрд долларов
Google проиграл апелляцию по делу о штрафе в 2,8 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Брюссель наложил штраф на интернет-гиганта за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.
Суд отметил, что само по себе доминирующее положение Google не может быть основанием для критики, однако постановил, что компания нарушила правила конкуренции, предоставляя преимущества собственному сервису покупок.
"Суд в целом отклоняет иск Google против решения комиссии, установившей, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением, отдав предпочтение собственному сервису сравнения покупок конкурирующим сервисам. Суд оставил в силе наложенный на Google штраф в размере 2,42 млрд евро", - сказано в сообщении.
Еврокомиссия оштрафовала американскую интернет-компанию в июне 2017 года. Компания должна была в течение 90 дней прекратить такие действия или уплатить штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного оборота компании Alphabet, материнской компании Google.