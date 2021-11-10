За нарушение правил конкуренции: суд ЕС отказался отменить штраф Google в 2,8 млрд долларов

Google проиграл апелляцию по делу о штрафе в 2,8 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Брюссель наложил штраф на интернет-гиганта за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Еuronews .

Суд отметил, что само по себе доминирующее положение Google не может быть основанием для критики, однако постановил, что компания нарушила правила конкуренции, предоставляя преимущества собственному сервису покупок.

"Суд в целом отклоняет иск Google против решения комиссии, установившей, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением, отдав предпочтение собственному сервису сравнения покупок конкурирующим сервисам. Суд оставил в силе наложенный на Google штраф в размере 2,42 млрд евро", - сказано в сообщении.

Еврокомиссия оштрафовала американскую интернет-компанию в июне 2017 года. Компания должна была в течение 90 дней прекратить такие действия или уплатить штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного оборота компании Alphabet, материнской компании Google.