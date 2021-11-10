За порушення правил конкуренції: суд ЄС відмовився скасувати штраф Google в 2,8 млрд доларів

Google програв апеляцію у справі про штраф в 2,8 млрд доларів за порушення антимонопольного законодавства. Брюссель наклав штраф на інтернет-гіганта за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Еuronews .

Суд зазначив, що саме по собі домінуюче становище Google не може бути підставою для критики, проте постановив, що компанія порушила правила конкуренції, надаючи переваги власному сервісу покупок.

"Суд в цілому відхиляє позов Google проти рішення комісії, яка встановила, що Google зловживав своїм домінуючим становищем, віддавши перевагу власному сервісу порівняння покупок конкуруючим сервісам. Суд залишив у силі накладений на Google штраф у розмірі 2,42 млрд євро", - сказано в повідомленні.

Єврокомісія оштрафувала американську інтернет-компанію в червні 2017 року. Компанія повинна була протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% середньодобового обороту компанії Alphabet, материнської компанії Google.