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За порушення правил конкуренції: суд ЄС відмовився скасувати штраф Google в 2,8 млрд доларів

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Брюссель, Середа 10 листопада 2021 15:18
За порушення правил конкуренції: суд ЄС відмовився скасувати штраф Google в 2,8 млрд доларів Фото: суд ЄС відмовився скасувати штраф Google (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Google програв апеляцію у справі про штраф в 2,8 млрд доларів за порушення антимонопольного законодавства. Брюссель наклав штраф на інтернет-гіганта за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuronews.

Суд зазначив, що саме по собі домінуюче становище Google не може бути підставою для критики, проте постановив, що компанія порушила правила конкуренції, надаючи переваги власному сервісу покупок.

"Суд в цілому відхиляє позов Google проти рішення комісії, яка встановила, що Google зловживав своїм домінуючим становищем, віддавши перевагу власному сервісу порівняння покупок конкуруючим сервісам. Суд залишив у силі накладений на Google штраф у розмірі 2,42 млрд євро", - сказано в повідомленні.

Єврокомісія оштрафувала американську інтернет-компанію в червні 2017 року. Компанія повинна була протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% середньодобового обороту компанії Alphabet, материнської компанії Google.

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