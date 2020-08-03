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Нарушение плановой вакцинации приведет к вспышкам заболеваний, - ЦОЗ

Киев, Понедельник 03 августа 2020 09:46
Нарушение плановой вакцинации приведет к вспышкам заболеваний, - ЦОЗ
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В частности, процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным

Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране. Риск в Украине отнесли к категории высоких.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Отмечается, что процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%. Если в стране будет вакцинировано более 95% населения, то распространение вируса прекратится.

По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей в возрасте до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками составит лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимо 95%.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам инфекций", - говорится в сообщении.

Напомним, Центр общественного здоровья разработал карту медицинских учреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и вирус гепатита С.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года в Украине от СПИДа умерли 228 человек.

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