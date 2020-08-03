ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Порушення планової вакцинації призведе до спалахів захворювань, - ЦГЗ

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 09:46
Порушення планової вакцинації призведе до спалахів захворювань, - ЦГЗ
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Зокрема, відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім

Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції в 41 країні. Ризик в Україні віднесли до категорії високих.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Якщо у країні є вакцинованими понад 95% населення, розповсюдження вірусу припиниться.

Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету - необхідних 95%.

"Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів інфекцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я розробив карту медичних установ, де можна зробити тест на ВІЛ і вірус гепатиту С.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року в Україні від СНІДу померли 228 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Вакцинаболезнь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся