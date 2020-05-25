В Минздраве разработали карту медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С

Тестирование будут осуществлять среди определенных групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования
Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения разработал карту медицинских учреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и вирус гепатита С. Тестирование будут проводить среди определенных групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Центр общественного здоровья разработал карту медицинских учреждений, где будут тестировать на ВИЧ и вирус гепатита С", - информирует министерство.
В частности, в течение 2017-2022 годов внедряется проект HealthLink "Ускорение усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине", для участия в котором были отобраны учреждения здравоохранения, на базе которых будут тестировать на ВИЧ и ВГС.
Указано, что тестирование будут осуществлять среди определенных групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования:
В Минздраве отметили, что в случае выявления моноинфекции ВГС пациенты могут обратиться к инфекционисту по месту жительства для подтверждения диагноза, регистрации и получения лечения по государственной программе", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Великобритании зафиксировали второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита (ВИЧ).
Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года в Украине от СПИДа умерли 228 человек.
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Автор: Юлия Струк