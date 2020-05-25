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В Минздраве разработали карту медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С

Новости » Общество     25.05.2020 - 17:39
В Минздраве разработали карту медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С
Фото: тестирование (freepik)

Тестирование будут осуществлять среди определенных групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования

Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения разработал карту медицинских учреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и вирус гепатита С. Тестирование будут проводить среди определенных групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Центр общественного здоровья разработал карту медицинских учреждений, где будут тестировать на ВИЧ и вирус гепатита С", - информирует министерство.

В частности, в течение 2017-2022 годов внедряется проект HealthLink "Ускорение усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине", для участия в котором были отобраны учреждения здравоохранения, на базе которых будут тестировать на ВИЧ и ВГС.

В Минздраве разработали карту медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С

Указано, что тестирование будут осуществлять среди определенных групп населения, имеющих повышенный риск инфицирования:

  • людей, употребляющих наркотики инъекционно;
  • мужчин, имеющих секс с мужчинами;
  • секс-работников и работниц;
  • партнеров людей, живущих с ВИЧ;
  • трансгендерных людей;
  • реципиентов крови (людей, которым переливали кровь);
  • людей, у которых были хирургические операции;
  • людей с клиническими признаками гепатита C (желтуха, повышение уровня печеночных ферментов, гепатоспленомегалия и т.д.) и положительным результатом скрининга на ВИЧ.

В Минздраве отметили, что в случае выявления моноинфекции ВГС пациенты могут обратиться к инфекционисту по месту жительства для подтверждения диагноза, регистрации и получения лечения по государственной программе", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Великобритании зафиксировали второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита (ВИЧ).

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года в Украине от СПИДа умерли 228 человек.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВИЧ
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