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Порушення перемир'я в Карабасі: Азербайджан заявив про провокації

Баку, Субота 12 грудня 2020 19:02
Порушення перемир'я в Карабасі: Азербайджан заявив про провокації
Фото: танки в Нагірному Карабасі (nkrmil am)
Автор: Роман Тверденко

Азербайджан заявив, що не порушував режим перемир'я в Нагірному Карабасі. В обстрілах Баку звинувачує Вірменію.

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

У відомстві заявили, що з боку Вірменії були здійснені провокації, через які й був порушений режим припинення вогню.

"Вірменська сторона зробила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню. З боку збройних сил Азербайджану були прийняті адекватні відповідні заходи. В даний час дотримується режим припинення вогню", - сказано в заяві Міноборони Азербайджану.

Зазначимо, що сьогодні Міністерство оборони Росії підтвердило факт порушення перемир'я в Нагірному Карабасі, про якому раніше заявляли у Вірменії. Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадрута.

У суботу уряд Вірменії заявило про наступ військ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху. Бойові дії йдуть поблизу сіл Хін Таглар і Хцаберд.

Нагадаємо, вчора парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, який було введено з початку конфлікту в Нагірному Карабасі.

Конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада боку за посередництва Росії підписали мирна угода.

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