Нарушение дипломатической практики: Германия отреагировала на публикацию переписки по "Нормандии"

Министерство иностранных дел Германии обвинило МИД России в нарушении дипломатической практики. Россияне обнародовали конфиденциальную переписку между немецким, французским и российским министрами по "Нормандии".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Deutsche Welle .

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнародовать эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением привычной дипломатической практики", - сказал официальный представитель немецкого МИД.

По его словам, Германия и Франция в течение месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализацией конкретной повестки дня по мирному урегулированию на основе минских договоренностей.

Представитель немецкого МИД также призвал российскую сторону от имени ФРГ "вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам".