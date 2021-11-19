Нарушение дипломатической практики: Германия отреагировала на публикацию переписки по "Нормандии"

Министерство иностранных дел Германии обвинило МИД России в нарушении дипломатической практики. Россияне обнародовали конфиденциальную переписку между немецким, французским и российским министрами по "Нормандии".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.
"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнародовать эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением привычной дипломатической практики", - сказал официальный представитель немецкого МИД.
По его словам, Германия и Франция в течение месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализацией конкретной повестки дня по мирному урегулированию на основе минских договоренностей.
Представитель немецкого МИД также призвал российскую сторону от имени ФРГ "вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам".
Напомним, МИД Франции отреагировал на публикацию переписки по "Нормандии".
Ранее МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке нормандской встречи министров. В письмах российская сторона навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.