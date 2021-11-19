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Порушення дипломатичної практики: Німеччина відреагувала на публікацію листування по "Нормандії"

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ Німеччини звинуватило МЗС Росії у порушенні дипломатичної практики. Росіяни оприлюднили конфіденційне листування між німецьким, французьким та російським міністрами по "Нормандії".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

"Ми прийняли до відома рішення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова оприлюднити цю конфіденційну комунікацію. Ми вважаємо цей крок порушенням звичної дипломатичної практики", - сказав офіційний представник німецького МЗС.

За його словами, Німеччина та Франція протягом місяців інтенсивно працюють над відновленням переговорів та реалізацією конкретного порядку денного щодо мирного врегулювання на основі мінських домовленостей.

Представник німецького МЗС також закликав російську сторону від імені ФРН "повернутися за стіл переговорів і продовжити їх у форматах, які виправдали себе, та за принципами, що виправдали себе".

Нагадаємо, МЗС Франції відреагувало на публікацію листування по "Нормандії".

Раніше МЗС Росії опублікував листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки нормандської зустрічі міністрів. У листах російська сторона нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.

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