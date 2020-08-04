Нарушение антидопинговых правил: украинскую чемпионку Европы дисквалифицировали

Чемпионку Европы 2016 и 2018 годов в беге на 800 метров Наталью Кроль (Прищепу) дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил и отстранили от соревнований на 20 месяцев. Спортсменка согласилась с принятым решением.

Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.

Ее отстраненно, начиная с 16 января 2020 года, в соответствии со статьями 10.2.2 и 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопинговых правил Всемирной торговой организации легкой атлетики).

В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, полученные Кроль с 16 января этого года.

Отметим, Прищепа является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призеркой Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Напомним, 28 февраля 2020 года сообщалось, что Наталья Кроль (Прищепа) сдала положительную допинг-пробу, в ее организме обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.

Отметим, Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского тяжеловеса Алексея Торохтия золота Олимпиады 2012 года в Лондоне.