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Нарушение антидопинговых правил: украинскую чемпионку Европы дисквалифицировали

Киев, Вторник 04 августа 2020 10:10
Нарушение антидопинговых правил: украинскую чемпионку Европы дисквалифицировали
Фото: Наталья Кроль (instagram.mrs.krol)
Автор: Анастасия Рокитна

Спортсменка согласилась с принятым решением

Чемпионку Европы 2016 и 2018 годов в беге на 800 метров Наталью Кроль (Прищепу) дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил и отстранили от соревнований на 20 месяцев. Спортсменка согласилась с принятым решением.

Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.

Ее отстраненно, начиная с 16 января 2020 года, в соответствии со статьями 10.2.2 и 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопинговых правил Всемирной торговой организации легкой атлетики).

В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, полученные Кроль с 16 января этого года.

Отметим, Прищепа является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призеркой Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Напомним, 28 февраля 2020 года сообщалось, что Наталья Кроль (Прищепа) сдала положительную допинг-пробу, в ее организме обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.

Отметим, Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского тяжеловеса Алексея Торохтия золота Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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