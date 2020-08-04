Порушення антидопінгових правил: українську чемпіонку Європи дискваліфікували

Спортсменка погодилася з прийнятим рішенням

Чемпіонку Європи 2016 і 2018 років у бігу на 800 метрів Наталю Кроль (Прищепу) дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил і відсторонено від змагань на 20 місяців. Спортсменка погодилася з прийнятим рішенням.

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Її відсторонено, починаючи з 16 січня 2020 року, відповідно до статтей 10.2.2 і 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопінгових правил Світової організації легкої атлетики).

У зв'язку з дискваліфікацією анульовано всі результати, нагороди, призові місця, грошові винагороди, здобуті Кроль з 16 січня цього року.

Зазначимо, Прищепа є дворазовою чемпіонкою Європи в бігу на 800 метрів (Амстердам-2016 і Берлін-2018), а також золотою призеркою Європейських ігор в командних змаганнях (Мінськ-2019).

Нагадаємо, 28 лютого 2020 року повідомляось, що Наталія Кроль (в дівоцтві Прищепа) здала позитивну допінг-пробу, в її організмі знайшли заборонену речовину гидрохлортиазид.

Зазначимо, Міжнародний олімпійським комітет (МОК) позбавив українського важкоатлета Олексія Торохтія золота Олімпіади 2012 року в Лондоні.