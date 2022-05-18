Нарушен нейтралитет Молдовы. Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы - нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду.

Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

"Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", - отметила президент.