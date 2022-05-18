UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нарушен нейтралитет Молдовы. Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду во время выступления в Европейском парламенте.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы - нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду.

Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

"Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", - отметила президент.

Напомним, ранее Майя Санду заявляла, что риска близкого распространения военных действий на территорию Молдовы пока нет.

Также мы писали, что в Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваПриднестровьеМайя СандуВойска РФ