Порушено нейтралітет Молдови. Санду закликала РФ вивести свої війська з Придністров'я

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет", - заявила Санду.

Вона також наголосила, що політичне керівництво країни намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту, яке враховуватиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови.

"Ми не хочемо дестабілізації, ми маємо бачення мирної реінтеграції країни", - зазначила президент.