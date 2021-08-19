Нарушают антимонопольное законодательство: в США подали в суд на Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала в суд на компанию Facebook, которая принадлежит Марку Цукербергу. Крупнейшую в мире социальную сеть обвиняют в монополизации рынка путем приобретения своих конкурентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Согласно иску, FTC обвиняет Facebook в монополизации рынка путем приобретения своих конкурентов. Комиссия вспомнила, как социальная сеть купила мессенджер Whatsapp в 2014 году за 19 млрд долларов, а фотообменник Instagram в 2012 году за 1 млрд долларов.

Отметим, что предыдущий иск Федеральный суд по антимонопольным делам округа Колумбия - отклонил в июне текущего года, однако он дал 30 дней FTC, чтобы она внесла изменения в свое заявление и попыталась подать ее снова. Позже этот срок продлили до 19 августа.

Заметим, что комиссия, со своей стороны, требует, чтобы суд отменил приобретение компанией Whatsapp и Instagram.