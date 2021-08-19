RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Порушують антимонопольне законодавство: в США подали до суду на Facebook

Автор: Сергій Пишкін

Федеральна торгова комісія (FTC) США подала до суду на компанію Facebook, яка належить Марку Цукербергу. Найбільшу у світі соціальну мережу звинувачують у монополізації ринку шляхом придбання своїх конкурентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Відповідно до позову, FTC звинувачує Facebook у монополізації ринку шляхом придбання своїх конкурентів. Комісія пригадала, як соціальна мережа купила месенджер Whatsapp у 2014 році за 19 млрд доларів, а фотообмінник Instagram - у 2012 році за 1 млрд доларів.

Відзначимо, що попередній позов Федеральний суд з антимонопольних справ округу Колумбія - відхилив у червні поточного року, однак він дав 30 днів FTC, аби вона внесла правки у свою заяву й спробувала подати її знову. Пізніше цей термін продовжили до 19 серпня.

Зауважимо, що комісія, зі свого боку, вимагає аби суд скасував придбання компанією Whatsapp та Instagram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиFacebook