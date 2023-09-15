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Нарощуємо всі засоби. Ігнат розповів про боротьбу ЗСУ з російськими "Шахедами"

П'ятниця 15 вересня 2023 17:02
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Нарощуємо всі засоби. Ігнат розповів про боротьбу ЗСУ з російськими "Шахедами" Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна продовжує нарощувати засоби протидії російським безпілотникам. Ефективність вогневих мобільних груп ЗСУ зростає з кожною ворожою атакою.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Нам потрібно нарощувати те озброєння, яке може знищувати "Шахеди". Маючи локатор, маючи радіолокаційний супровід цілі, таким чином, в автоматичному режимі зенітні гармати або великокаліберні кулемети зможуть ефективно знищувати його", - заявив Ігнат.

Речник Повітряного командування зауважив, що мобільні вогневі групи є найбільш раціональним методом боротьби з "Шахедами", а зенітно-ракетні війська - основним знищувачем дронів-камікадзе.

Також Ігнат додав, що Росія продовжує нарощувати виробництво безпілотників. На території країни-терориста готуються до відкриття спеціальних заводів. Україна, зі свого боку, також нарощує виробництво БпЛА, оскільки це є ефективна зброя чию шкоду не можна применшувати.

"Якщо цей безпілотник, боєприпас, що баражує, потрапить точно у вразливе місце, то наслідки можуть бути серйозні. Саме тому зараз нарощуються всі засоби, здатні знищувати цю ціль як вдень, так і вночі. У противника є певне стратегічне завдання. Безумовно, вони розуміють, що ми будемо відпрацьовувати всі доступні засоби. Це теж витрата боєкомплекту і виснаження нашої ППО. Вони ставлять таку мету", - підсумував Юрій Ігнат.

"Шахеди"

Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Більшість з них збивають, проте часто дрони завдають значної шкоди.

Наприкінці серпня представник ГУР Вадим Скібіцький розповідав про те, що країна-терорист вже почала працювати над тим, аби налагодити потужне виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території. Згідно з елементами, які були виявлені в БпЛА, фінальний етап збору цих дронів відбувається вже на території Росії.

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