Наращиваем все средства. Игнат рассказал о борьбе ВСУ с российскими "шахедами"

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "Шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его", - заявил Игнат.

Представитель Воздушного командования отметил, что мобильные огневые группы являются наиболее рациональным методом борьбы с "Шахедами", а зенитно-ракетные войска - основным уничтожителем дронов-камикадзе.

Также Игнат добавил, что Россия продолжает наращивать производство беспилотников. На территории страны-террориста готовятся к открытию специальных заводов. Украина, со своей стороны, также наращивает производство БпЛА, поскольку это эффективное оружие чей вред нельзя преуменьшать.

"Если этот беспилотник, боеприпас, который барражирует, попадет точно в уязвимое место, то последствия могут быть серьезные. Именно поэтому сейчас наращиваются все средства, способные уничтожать эту цель как днем, так и ночью. У противника есть определенная стратегическая задача. Безусловно, они понимают, что мы будем отрабатывать все доступные средства. Это тоже расход боекомплекта и истощение нашей ПВО. Они ставят такую цель", - подытожил Юрий Игнат.

"Шахеды"

Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Большинство из них сбивают, однако часто дроны наносят значительный ущерб.

В конце августа представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказывал о том, что страна-террорист уже начала работать над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории. Согласно элементам, которые были обнаружены в БпЛА, финальный этап сбора этих дронов происходит уже на территории России.