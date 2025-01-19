Народжений у СРСР: УЄФА призначив суддю на матч "Галатасарай" – "Динамо" у Лізі Європи

Матч "Галатасарай" – "Динамо" відбудеться у вівторок, 21 січня у Стамбулі на арені "Алі Самі Єн". Гра розпочнеться о 17:30 за київським часом. Вона відкриє програму 7-го туру основного етапу ЛЄ.

Головним арбітром призначено Крісто Тогвера. Його асистентами будуть Сільвер Кийв та Сандер Сага. Четвертий суддя – Кевін Кайвоя. Арбітри VAR – Марко Лійва та Йоонас Яновіц. Усі служителі футбольної Феміди представляють Естонію.

Головний суддя – 43-річний уродженець міста Тарту Крісто Тогвер – дуже досвідчений арбітр. Матчі найвищого рівня в себе на батьківщині судить з 2001 року. А з 2010-го – входить до списку арбітрів ФІФА. Втім, незважаючи на тривалу кар'єру, в резюме естонця немає роботи на крупних турнірах. Верхом його досягнень є відбіркові поєдинки чемпіонату світу та ігри Ліги Європи.

Чотири рази Тогвер судив матчі українських команд. Двічі під його наглядом грала наша молодіжна збірна (U-21) у кваліфікаційних зустрічах чемпіонатів Європи. У 2012-му дома розбила шведів (6:0), а в 2017-му також на власному полі розписала нічию з Нідерландами (1:1). Ще одна нічия за суддівства естонця на рахунку збірної України U-17 – з Туреччино у відборі до юнацького Євро-2012 (2:2).

Якщо на рівні збірних статистика на нашу користь, то в єврокубках – навпаки. У єдиній грі за участю українських клубів, яку судив Тогвар, луганська "Зоря" в сезоні-2023/24 на виїзді поступилась празькій "Славіі" (0:2) в кваліфікації Ліги Європи.

Зазначимо, що для "Динамо", яке вже втратило всі шанси на продовження боротьби в єврокубку, поєдинок у Стамбулі не матиме турнірного значення. А от "Галатасараю" важливо втриматися в групі лідерів. Турецька команда в основному раунді йде без поразок. Вона тричі перемогла й стільки ж разів зіграла внічию. Стамбульці, маючи в активі 12 балів, посідають у таблиці 6-те місце.