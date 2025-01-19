Рожденный в СССР: УЕФА назначил судью на матч "Галатасарай" - "Динамо" в Лиге Европы

Матч "Галатасарай" - "Динамо" состоится во вторник, 21 января в Стамбуле на арене "Али Сами Ен". Игра начнется в 17:30 по киевскому времени. Она откроет программу 7-го тура основного этапа ЛЕ.

Главным арбитром назначен Кристо Тогвер. Его ассистентами будут Сильвер Кийв и Сандер Сага. Четвертый судья - Кевин Кайвоя. Арбитры VAR - Марко Лийва и Йоонас Яновиц. Все служители футбольной Фемиды представляют Эстонию.

Главный судья - 43-летний уроженец города Тарту Кристо Тогвер - очень опытный арбитр. Матчи самого высокого уровня у себя на родине судит с 2001 года. А с 2010-го - входит в список арбитров ФИФА. Впрочем, несмотря на длительную карьеру, в резюме эстонца нет работы на крупных турнирах. Верхом его достижений являются отборочные поединки чемпионата мира и игры Лиги Европы.

Четыре раза Тогвер судил матчи украинских команд. Дважды под его наблюдением играла наша молодежная сборная (U-21) в квалификационных встречах чемпионатов Европы. В 2012-м дома разбила шведов (6:0), а в 2017-м также на своем поле расписала ничью с Нидерландами (1:1). Еще одна ничья при судействе эстонца на счету сборной Украины U-17 - с Турцией в отборе к юношескому Евро-2012 (2:2).

Если на уровне сборных статистика в нашу пользу, то в еврокубках - наоборот. В единственной игре с участием украинских клубов, которую судил Тогвар, луганская "Заря" в сезоне-2023/24 на выезде уступила пражской "Славии" (0:2) в квалификации Лиги Европы.

Отметим, что для "Динамо", которое уже потеряло все шансы на продолжение борьбы в еврокубке, поединок в Стамбуле не будет иметь турнирного значения. А вот "Галатасараю" важно удержаться в группе лидеров. Турецкая команда в основном раунде идет без поражений. Она трижды победила и столько же раз сыграла вничью. Стамбульцы, имея в активе 12 баллов, занимают в таблице 6-е место.