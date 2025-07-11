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"Народжені перемагати": NAVI напряму вийшли у фінал чемпіонату з Apex

П'ятниця 11 липня 2025 10:05
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"Народжені перемагати": NAVI напряму вийшли у фінал чемпіонату з Apex Гравці Natus Vincere (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська кіберспортивна команда NAVI здобула путівку до фіналу ALGS 2025 Midseason Playoffs з дисципліни Apex Legends.

Про це повідомляє РБК-Україна з офіційний сайт клубу.

NAVI напряму вийшли у фінал

Груповий етап турніру в Ер-Ріяді "народжені перемагати" завершили на сьомій сходинці, яка є останньою позицією, що гарантує прямий вихід до вирішальної стадії.

Фінал турніру, що є частиною Esports World Cup 2025 і відбудеться 13 липня о 12:00 за київським часом. Додамо, що загальний призовий фонд змагань складає 2 мільйони доларів США.

Як виступили NAVI у групі

Під час групового етапу NAVI провели 10 матчів, за які набрали 58 очок: 29 за виживання та 30 за фраги.

Найрезультативнішою стала для команди сьома гра, в якій українці не лише здобули перемогу, а й оформили 13 влучних фрагів.

У підсумку NAVI потрапили до трійки лідерів за хід турніру, а згодом втримали місце у топ-7.

Разом із "Natus Vincere" до фінальної стадії напряму вийшли команди TSM, "Falcons, Ninjas in Pyjamas", "Fnatic", "KINOTROPE" та "Wolves".

Інші досягнення NAVI на Esports World Cup 2025

Днями команда з Dota 2 посіла друге місце у групі "А" і стартує в Elimination Stage з другого раунду.

Також колектив NAVI з PUBG кваліфікувався на Esports World Cup 2025. Турнір з цієї гри пройде 15–16 серпня, і за нього змагатимуться за ще один призовий фонд у 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, що минулого року NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.

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