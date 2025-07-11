"Рожденные побеждать": NAVI напрямую вышли в финал чемпионата по Apex

Украинская киберспортивная команда NAVI получила путевку в финал ALGS 2025 Midseason Playoffs по дисциплине Apex Legends.

Об этом сообщает РБК-Украина с официального сайта клуба .

NAVI напрямую вышли в финал

Групповой этап турнира в Эр-Рияде "рожденные побеждать" завершили на седьмой строчке, которая является последней позицией, гарантирующей прямой выход в решающую стадию.

Финал турнира, являющегося частью Esports World Cup 2025 и состоится 13 июля в 12:00 по киевскому времени. Добавим, что общий призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона долларов США.

Как выступили NAVI в группе

Во время группового этапа NAVI провели 10 матчей, за которые набрали 58 очков: 29 за выживание и 30 за фраги.

Самой результативной стала для команды седьмая игра, в которой украинцы не только одержали победу, но и оформили 13 точных фрагов.

В итоге NAVI попали в тройку лидеров по ходу турнира, а впоследствии удержали место в топ-7.

Вместе с "Natus Vincere" в финальную стадию напрямую вышли команды TSM, "Falcons, Ninjas in Pyjamas", "Fnatic", "KINOTROPE" и "Wolves".

Другие достижения NAVI на Esports World Cup 2025

На днях команда по Dota 2 заняла второе место в группе "А" и стартует в Elimination Stage со второго раунда.

Также коллектив NAVI из PUBG квалифицировался на Esports World Cup 2025. Турнир по этой игре пройдет 15-16 августа, и за него будут бороться за еще один призовой фонд в 3 миллиона долларов.