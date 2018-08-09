У "Народному фронті" сумніваються у продовженні особливого статусу Донбасу

У той же час в БПП питання продовження особливого статусу Донбасу ще не обговорювалося

У фракції "Народний фронт" у Верховній раді України сумніваються в черговому продовженні особливого статусу окупованого Донбасу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "По осені вирішують: чи збереже Рада особливий статус для Донбасу".

Зокрема, заступник голови фракції "Народний фронт", член комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони Юрій Береза сумнівається в перспективі продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Ми маємо робити так, що в першу чергу потрібно для нашої держави, не для США, не для послів Великої сімки", - заявив він РБК-Україна.

У той же час в БПП виданню повідомили, що питання пролонгації особливого статусу Донбасу поки не обговорювалося на рівні фракції.

"Я упевнена, що восени, коли мине час, і потрібно буде обговорювати це питання, парламент зважено підійде до цього і прийме адекватне рішення. Не можна допустити будь-які кроки, які можуть призвести до загострення ситуації, або які будуть сприяти можливості для Російської Федерації використовувати цей закон проти України", - повідомила РБК-Україна член комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фриз.

Раніше секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник в ефірі одного з телеканалу припустив, що цей закон не буде продовжено. За його словами, норми цього документа суперечать закону про деокупацію Донбасу, який набув чинності у лютому цього року.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що продовження закону про статус Донбасу посприяє введенню миротворців.

Відзначимо, до цього спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що рішення про продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) буде залежати від позиції міжнародних партнерів.