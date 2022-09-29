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"Народний супутник" для ЗСУ вже дає перші результати: подробиці від Міноборони

Фото: "народний супутник" для ЗСУ вже дає перші результати (iceye com)
Автор: Руслан Гаращенко

Супутник ICEYE, придбаний на зібрані українцями гроші, дає перші результати. З його допомогою ЗСУ вже знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

За словами міністра, за два дні російські війська втратили бронетехніки на більшу суму, ніж коштував весь проєкт із супутниками.

Координати прихованої техніки були оперативно передані

Нагадаємо, фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень.

За даними ЗСУ, ICEYE може сканувати об'єкти у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Супутник має допомогти нашим військовим ефективніше знищувати російських окупантів.

Раніше РБК-Україна писала, у чому унікальність цього супутника.

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