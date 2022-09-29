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"Народный спутник" для ВСУ уже дает первые результаты: подробности от Минобороны

Фото: "народный спутник" для ВСУ уже дает первые результаты (iceye com)
Автор: Руслан Гаращенко

Спутник ICEYE, который был приобретен на собранные украинцами деньги, дает первые результаты. С его помощью ВСУ уже уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

По словам министра, за два дня российские войска потеряли бронетехники на большую сумму, чем стоил весь проект со спутниками.

Координаты скрытой техники были оперативно переданы

Напомним, фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен.

По данным ВСУ, ICEYE может сканировать объекты в любое время суток и при любых погодных условиях. Спутник должен помочь нашим военным эффективнее уничтожать российских оккупантов.

Ранее РБК-Украина писало, в чем уникальность этого спутника.

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ВСУ