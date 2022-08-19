Это настоящий "космос". Резников объяснил, зачем ВСУ спутник
Спутник ICEYE, который был приобретен на собранные украинцами деньги, поможет еще эффективнее уничтожать российских военных из предоставленного ВСУ западного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.
"Скажем, вскоре каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага", - написал он.
Министр обороны отметил, что после анализа конкретных предложений на рынке, стало понятно, что возможности компании ICEYE - это настоящий "космос".
Резников напомнил, что украинские бойцы мастерски работают под руководством военного командования.
"Представьте, что они начнут делать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности", - написал министр обороны.
Он добавил, что приобретение спутника - действительно хорошая новость. К его покупке присоединились простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба.
Напомним, фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. РБК-Украина писало, в чем уникальность этого спутника.
Кроме того, ICEYE может сканировать объекты в любое время суток и при любых погодных условиях.