"Народная инаугурация" Тихановской в Беларуси: почти 350 задержанных

Фото: протестующие в Беларуси (tut.by)

В воскресенье, 27 сентября, около 100 тысяч человек приняли участие в шествии по улицам Минска в 50-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов. Милиция начала задерживать сторонников оппозиции еще до начала марша.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Всего задержали около 350 человек в столице и других городах страны, в том числе были лишены свободы трое журналистов.

Акция символизировала "народную инаугурацию" лидера оппозиции Светланы Тихановской.

"Народная инаугурация выглядела как настоящий праздник и уж точно превосходила во всем лживую крысиную коронацию, которую узурпатор Александр Лукашенко решил провести на этой неделе", - заявили авторы Telegram-канала NEXTA.

Напомним, ранее спикер Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что всего силовики задержали около 200 человек на акции протеста.

Ранее сообщалось о применение слезоточивого газа и светошумовых гранат против митингующих в Беларуси.