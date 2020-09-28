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"Народна інавгурація" Тіхановської в Білорусі: майже 350 затриманих

Мінськ, Понеділок 28 вересня 2020 01:25
"Народна інавгурація" Тіхановської в Білорусі: майже 350 затриманих
Фото: протестувальники в Білорусі (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

У неділю, 27 вересня, близько 100 тисяч людей взяли участь у ході вулицями Мінська в 50-й день протестів проти фальсифікації підсумків президентських виборів. Міліція почала затримувати прихильників опозиції ще до початку маршу.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Всього затримали близько 350 осіб в столиці та інших містах країни, в тому числі були позбавлені свободи троє журналістів.

Акція символізувала "народну інавгурацію" лідера опозиції Світлани Тіхановської.

"Народна інавгурація виглядала як справжнє свято і вже точно перевершувала у всьому брехливу щурячу коронацію, яку узурпатор Олександр Лукашенко вирішив провести на цьому тижні", - заявили автори Telegram-каналу NEXTA.

Нагадаємо, раніше спікер Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що всього силовики затримали близько 200 осіб на акції протесту.

Раніше повідомлялося про застосування сльозогінного газу і світлошумових гранат проти мітингувальників в Білорусі.

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