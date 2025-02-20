Народна думка чи висновки фахівців: українці визначилися, як влада має ухвалювати рішення

Більше половини українців (59%) згодні з тим, що при ухваленні рішень політики повинні спиратися на волю та настрої більшості населення, а не слідувати висновкам авторитетних фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та КМІС.

Протилежної думки дотримується 32% респондентів.

Найбільша частка респондентів, які вважають, що політики мають ухвалювати рішення, спираючись на волю та настрої більшості населення, проживає у західних областях (62%), а найменша - у східних (53%). Однак ця різниця частково є наслідком більшої частки респондентів у східних областях, які не змогли обрати жодного з двох запропонованих варіантів відповіді.

Вкрай бідні та бідні респонденти частіше за умовно забезпечених та забезпечених респондентів погоджувалися, що політики мають ухвалювати рішення на основі волі та настроїв більшості населення: 64% і 62% порівняно з 56% і 55% відповідно.

На противагу цьому, умовно забезпечені та забезпечені дещо частіше погоджувалися, що політики мають ухвалювати рішення, спираючись на висновки авторитетних фахівців: 35% і 36% порівняно з 28% серед бідних і 25% серед вкрай бідних респондентів.

Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 6 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року. Усього було опитано 2580 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, крім Донецької, Сумської і Херсонської областей, де опитування не проводилося через безпекові обмеження.