Народна думка чи висновки фахівців: українці визначилися, як влада має ухвалювати рішення
Більше половини українців (59%) згодні з тим, що при ухваленні рішень політики повинні спиратися на волю та настрої більшості населення, а не слідувати висновкам авторитетних фахівців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
Протилежної думки дотримується 32% респондентів.
Найбільша частка респондентів, які вважають, що політики мають ухвалювати рішення, спираючись на волю та настрої більшості населення, проживає у західних областях (62%), а найменша - у східних (53%). Однак ця різниця частково є наслідком більшої частки респондентів у східних областях, які не змогли обрати жодного з двох запропонованих варіантів відповіді.
Вкрай бідні та бідні респонденти частіше за умовно забезпечених та забезпечених респондентів погоджувалися, що політики мають ухвалювати рішення на основі волі та настроїв більшості населення: 64% і 62% порівняно з 56% і 55% відповідно.
На противагу цьому, умовно забезпечені та забезпечені дещо частіше погоджувалися, що політики мають ухвалювати рішення, спираючись на висновки авторитетних фахівців: 35% і 36% порівняно з 28% серед бідних і 25% серед вкрай бідних респондентів.
Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 6 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року. Усього було опитано 2580 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, крім Донецької, Сумської і Херсонської областей, де опитування не проводилося через безпекові обмеження.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові наражатися на небезпеку 46% респондентів.
Натомість 34% обрали варіант "звичайно, важливими є i свобода, i безпека, однак в обмін на безпеку я готовий поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод.