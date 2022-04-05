"Народ против". Лукашенко пытается избежать участия в войне против Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко прислушивается к мнению своего народа. И поэтому пытается избежать участия белорусской армии в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.
"Мы можем посмотреть на того самого Лукашенко… Ракеты летели от него, и он это понимает. Но мы видим, что он какие-то шаги предпринимал для того, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит, мы этого до конца не знаем. Но тем не менее, ему нужно смотреть на свой народ. И народ Беларуси против войны с Украиной", - отметил Зеленский.
По его словам, по сравнению с россиянами белорусы намного лучше относятся к украинцам.
Напомним, сегодня сообщалось, что российские войска выпустили четыре крылатые ракеты по Украине с территории Беларуси.
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