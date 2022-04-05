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Россия выпустила четыре крылатые ракеты по Украине с территории Беларуси

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Украина, Вторник 05 апреля 2022 09:51
Россия выпустила четыре крылатые ракеты по Украине с территории Беларуси Фото: крылатые ракеты были выпущены из Беларуси по Украине 5 апреля (facebook.com/PvkZahid)
Автор: Александр Белоус

Россия пыталась нанести удар крылатыми ракетами по Украине с территории Беларуси. Однако все четыре ракеты были уничтожены или повреждены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

"Ночью, 5 апреля, пара Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. Вероятно, целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях", - говорится в сообщении.

В то же время средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не дало ей возможности точно попасть в цель.

Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, которые тоже уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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