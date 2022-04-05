"Народ проти". Лукашенко намагається уникнути участі у війні проти України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прислухається до думки свого народу. І тому намагається уникнути участі білоруської армії у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.
"Ми можемо подивитися на того самого Лукашенка... Ракети летіли від нього, і він це розуміє. Але ми бачимо, що він якісь кроки робив для того, щоб не вступити повністю у війну. Не факт, що не вступить, ми цього до кінця не знаємо. Але тим не менш, йому потрібно дивитися на свій народ. І народ Білорусі проти війни з Україною", - зазначив Зеленський.
За його словами, порівняно з росіянами білоруси набагато краще ставляться до українців.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що російські війська випустили чотири крилаті ракети по Україні з території Білорусі.
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