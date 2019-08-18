Наркоторговца Сильвера экстрадировали в Израиль

Израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который пытался скрыться от украинских правоохранителей, экстрадировали в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Как сообщила Сарган, ночью воскресенья, 18 августа, наркоторговец был экстрадирован в Израиль из аэропорта Борисполь. Накануне экстрадиция Сильвера сорвалась из-за его побега, однако вскоре он был снова задержан.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала она.

Напомним, в пятницу, 16 августа, израильские СМИ сообщили о бегстве Амоса Дов Сильвера. Сообщалось, что Сильвер сбежал от украинских правоохранителей в аэропорту "Борисполь", где 15 августа должна была состояться его экстрадиция в Израиль. Позже в СБУ подтвердили информацию об исчезновении наркоторговца.

РБК-Украина писало, что 17 августа наркоторговец-беглец Сильвер был задержан сотрудниками Службы безопасности в одной из украинских областей. Тогда в спецслужбе отметили, что задержанный наркоторговец как можно быстрее будет экстрадирован в Израиль. Также правоохранители задержали трех спецслужащих, которые, вероятно, помогли Сильверу убежать.