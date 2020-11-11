Наркотики и оружие: с начала года на блок-постах в Донецкой области зафиксировали почти 3 тысячи правонарушений

Фото: полиция Донецкой области (police.dn.ua)

С начала года через блокпосты в Донецкой области более 200 раз пытались перевезти оружие и боеприпасы и более 300 раз - наркотики и психотропы. Всего было зафиксировано почти 3 тысячи правонарушений.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

В течение 10 месяцев полицейские из состава Объединенных сил обнаружили 2862 правонарушения на блокпостах. В частности, зафиксировано 329 фактов нелегальной перевозки наркотических и психотропных веществ и прекращено 216 попыток перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Было открыто 432 уголовные производства. Полицейские разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований, были задержаны 254 человека, которых разыскивали за совершение преступлений.

В полиции отметили, что стандартные проверки дают возможность более эффективно противодействовать преступности и обеспечивать общественную безопасность на территории проведения ООС.

Накануне в Минобороны сообщили, что боевики на Донбассе продолжают использовать "режим тишины" для установления и совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. Они также устанавливают новые минные ловушки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях. По его словам, государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.