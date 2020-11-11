Наркотики та зброя: з початку року на блок-постах в Донецькій області зафіксували майже 3 тисячі правопорушень

Фото: поліція Донецької області (police.dn.ua)

З початку року через блок-пости в Донецькій області понад 200 разів намагались перевезти зброю і боєприпаси та більш як 300 разів - наркотики і психотропи. Загалом було зафіксовано майже 3 тисячі правопорушень.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Протягом 10 місяців поліцейські зі складу Об’єднаних сил виявили 2862 правопорушення на блок-постах. Зокрема, зафіксовано 329 фактів нелегального перевезення наркотичних і психотропних речовин та припинено 216 спроб перевезення зброї, боєприпасів та вибухівки.

Було відкрито 432 кримінальні провадження. Поліцейські викрили 10 учасників незаконних збройних формувань, були затримані 254 особи, яких розшукували за скоєння злочинів.

У поліції зазначили, що стандартні перевірки дають змогу ефективніше протидіяти злочинності і забезпечувати публічну безпеку на території проведення ООС.

Напередодні в Міноборони повідомили, що бойовики на Донбасі продовжують використовувати "режим тиші" для встановлення і вдосконалення інженерного обладнання передових позицій. Вони також встановлюють нові мінні пастки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях. За його словами, державний кордон - це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.