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Наркотики, налоги и добыча ископаемых: FT назвала источники доходов "Талибана"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Торговля наркотиками приносила радикальному движению "Талибан" весомую часть доходов. Однако значительно большие суммы талибами приносили другие виды нелегальной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times.

По ее данным, в течение последних 20 лет талибы получали доходы не только от торговли наркотиками, но и управляя "паразитической теневой администрацией". При этом продажа героина, опиума и метамфетамина приносила меньше денег, чем сбор нелегальных налогов и добыча полезных ископаемых.

"В частности, налоги на такие товары, как топливо и сигареты, проходящие через страну, не имеющую выхода к морю, с населением 40 млн человек", - отмечает издание.

Как отметил в комментарии газете консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд ,наркотики не были значительным источником финансирования для "Талибана".

Напомним, после захвата власти в Кабуле талибы заявили, что намерены сделать все, чтобы Афганистан перестал быть центром производства наркотиков.

О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане и что ждать дальше, читайте в материале РБК-Украина.

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ТалибанАфганистанКабул