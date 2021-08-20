Наркотики, налоги и добыча ископаемых: FT назвала источники доходов "Талибана"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times .

По ее данным, в течение последних 20 лет талибы получали доходы не только от торговли наркотиками, но и управляя "паразитической теневой администрацией". При этом продажа героина, опиума и метамфетамина приносила меньше денег, чем сбор нелегальных налогов и добыча полезных ископаемых.

"В частности, налоги на такие товары, как топливо и сигареты, проходящие через страну, не имеющую выхода к морю, с населением 40 млн человек", - отмечает издание.

Как отметил в комментарии газете консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд ,наркотики не были значительным источником финансирования для "Талибана".