Талибы заявили, что Афганистан больше не будет центром производства наркотиков

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Кабуле, намерено сделать все, чтобы Афганистан перестал быть центром производства наркотиков. Талибы заявили, что им нужна мировая поддержка для продвижения альтернативы выращиванию мака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида .

"Хочу заверить весь мир, что Афганистан больше не будет центром выращивания мака или наркобизнеса. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", - сказал он.

Муджахид добавил, что движению необходима мировая поддержка для продвижения в стране альтернативы выращивания мака.