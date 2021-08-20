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Наркотики, податки та видобуток копалин: FT назвала джерела доходів "Талібану"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Торгівля наркотиками приносила радикальному руху "Талібан" вагому частину доходів. Однак значно більші суми талібами приносили інші види нелегальної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Financial Times.

За її даними, протягом останніх 20 років таліби отримували доходи не тільки від торгівлі наркотиками, а й керуючи "паразитичною тіньовою адміністрацією". При цьому продаж героїну, опіуму і метамфетаміну приносив менше грошей, ніж збір нелегальних податків і видобуток корисних копалин.

"Зокрема, податки на такі товари, як паливо і сигарети, що проходять через країну, яка не має виходу до моря, з населенням 40 млн осіб", - зазначає видання.

Як зазначив у коментарі газеті консультант британського аналітичного центру Overseas Development Institute Девід Менсфілд, наркотики не були значним джерелом фінансування для "Талібану".

Нагадаємо, після захоплення влади в Кабулі таліби заявили, що мають намір зробити все, щоб Афганістан перестав бути центром виробництва наркотиків.

Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані і що чекати далі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ТалібанАфганистанКабул