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Был под наркотиками. Депутат от ОПЗЖ устроил драку с правоохранителями, - ГБР

Новина українською →
Кропивницкий, Среда 18 мая 2022 15:35
Был под наркотиками. Депутат от ОПЗЖ устроил драку с правоохранителями, - ГБР Фото: депутат от ОПЗЖ устроил драку с правоохранителями (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками устроил драку с правоохранителями. Инцидент произошел во время того, как мужчину пытались проверить на сотрудничество с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Сотрудники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы - За життя". Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия", - рассказали в ведомстве.

Однако, несмотря на это, силовики обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами).

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

Напомним, в середине апреля фракция ОПЗЖ в Верховной раде приостановила свою деятельность.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно этому решению, их деятельность прекращается на период военного положения.

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ГБР Оппозиционная платформа За життя
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