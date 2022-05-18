Был под наркотиками. Депутат от ОПЗЖ устроил драку с правоохранителями, - ГБР

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками устроил драку с правоохранителями. Инцидент произошел во время того, как мужчину пытались проверить на сотрудничество с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Сотрудники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы - За життя". Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия", - рассказали в ведомстве.

Однако, несмотря на это, силовики обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами).

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.