Наркодельцу из Закарпатья суд определил залог в 15 млн гривен

Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца

Галицкий районный суд определил залог в размере 15, 5 млн гривен для наркодельца из Закарпатья, которого вчера, 19 июля, задержали полицейские во время спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Как отмечается, члена организованной преступной группы подозревают в изготовлении и сбыте опия екстрационного.

"По ходатайству военной прокуратуры Западного региона Украины жителю Закарпатья избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 19 июля, на Закарпатье провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев.

Организованная преступная группировка длительное время занималось сбытом на территории области и других регионов государства наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.