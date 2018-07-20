Наркоділку із Закарпаття суд визначив заставу у 15 млн гривень

Новини Суспільство 20.07.2018 - 21:14
Фото: спецоперація з затримання наркоторговців (mukachevo.net)
Фото: спецоперація з затримання наркоторговців (mukachevo.net)

Також йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці

Галицький районний суд визначив заставу у розмірі 15, 5 млн гривень для наркоділка з Закарпаття, якого вчора, 19 липня, затримали поліцейські під час спецоперації. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Як зазначається, члена організованої злочинної групи підозрюють у виготовленні та  збуті опію екстраційного.

"За клопотанням військової прокуратури Західного регіону України мешканцю Закарпаття обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 19 липня, на Закарпатті провели спецоперацію з затримання наркоторговців.

Організоване злочинне угруповання тривалий час займалось збутом на території області та інших регіонів держави наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

 

На земельній ділянці жителя Рівненської області виявили плантацію коноплі У Миколаївській області виявили плантацію коноплі вартістю понад 2 млн гривень
Теги:  наркотики,  Закарпаття,  залог  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС