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Нарівні з ЄС. Українка вперше пронесла олімпійський вогонь в ролі лідера команди Європи

Фото: (olympics.com)
Автор: Каріна Левицька

Українка Марія Височанська сьогодні, 9 травня, пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

21-річна Марія є донькою українського "Кіборга", директора львівського обласного комунального "Будинку воїна" Олега Височанського, який і сьогодні воює з російським агресором.

Спортсменка стала факелоносицею і лідеркою команди спортсменів з країн ЄС, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.

 

"Це гордість і надзвичайна радість, що Україна стала 28 країною-учасницею", - сказала Височанська. 

Участь українки в Олімпійських іграх та право очолити старт естафети Олімпійського вогню європейські ЗМІ назвали символічними. Так організатори підтримали європейські прагнення України в нелегкий для країни час.

"Я добре знаю, яку ціну ми платимо за те, щоб український прапор майорів на міжнародній арені", - сказала спортсменка.

Новини спорту 9 травня

Сьогодні луганська "Зоря" мінімально здолала "Колос" із Ковалівки в матчі 15-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Тим часом український боксер Олександр Усик закрив тренувальний табір перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі.

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Спортзал