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"Зоря" перемогла "Колос" і повернулася в топ-8 УПЛ

Київська область, Четвер 09 травня 2024 17:57
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"Зоря" перемогла "Колос" і повернулася в топ-8 УПЛ Фото: Луганці обійшли "хліборобів" у турнірній таблиці (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" мінімально здолала "Колос" із Ковалівки в перенесеному матчі 15-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур (перенесений матч)

"Колос" – "Зоря" – 0:1

Гол: Герреро, 23

На стартовому відрізку переконливіше виглядали "хлібороби". Господарі навіть змарнували дві нагоди забити – Цуріков пробив повз стійку з лінії штрафного, а потім не зміг замкнути дальню стійку після кутового. А от луганці забили з першої спроби, коли Герреро зіграв у стінку з Антюхом і переграв кіпера в ближньому бою.

До тями "Колос" прийшов перед перервою. Ковалівці перебрали контроль над м'ячем і не скористалися ще одним гольовим моментом. Це Топалов пробив у воротаря з відсоку після прориву Топалова.

На початку другої половини команди обмінялися нагодами забити. Спершу Герреро з рикошетом від Оріховського ледь не оформив дубль дальнім ударом, але м'яч розминувся з дев'яткою. Натомість нападник "Колоса" Рангел головою пробив у стійку після навісу Ємця.

Пізніше Топалов розім'яв Сапутіна пострілом зі середньої дистанції. Згодом Цуріков із центру штрафного майданчика відправив м'яч вище воріт після флангового навісу Ільїна. У відповідь Джордан і Герреро змусили попрацювати Фесюна після розіграшу кутового.

Зрештою, "Зоря" втримала переможний рахунок. Команда Юрія Коваля вперше за довгий період піднялася до верхньої частини турнірної таблиці УПЛ. Луганці вийшли на 8-ме місце (31 очко). Тим часом "Колос" опустився на 10-ту позицію (29 пунктів).

До слова, раніше "Динамо" та "Шахтар" розділили призи Прем'єр-ліги за квітень.

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